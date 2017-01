7 levesező, ami felmelegít a jéghidegben

Lassan olyan hideg lesz, hogy már a lábunk is a járdára fagy, de ne ess kétségbe, ajánlunk pár helyet, ahol a konyha melege átjárja az egész testet, és fantasztikus leveseket kínálnak, amelyekkel nemcsak jól lakhatsz, de el is felejtkezhetsz a hidegről.

Hai Nam

Budapesten szerencsére már a világ összes országának gasztronómiai remekeibe belekóstolhatunk. Ez alól Vietnam sem kivétel, meg a csodás pho marhahúsos levesük. A Hai Namba igazi autentikus keleti ételekbe kortyolhatunk és haraphatunk, hála a vietnami származású tulajdonos házaspárnak. A levesek mellett természetesen főételeket, salátákat is választhatunk.

Anyu leves és szendvics bár

A mi anyukáink azt sem tudták, mi az a glutén- és E-mentes étel, nemhogy olyat készítettek volna! Szerencsére az Anyu leves és szendvicsbár ötvözi anyáink isteni főztjének ízvilágát és az egészségkövető gasztrotrendeket. Itt biztosan nem fogsz két egymást követő napon ugyanabba a levesbe kóstolni, és ha netán olyan szemtelenül fiatal lennél, amennyire mi már rég nem, és még suliba jársz, élj a diákoknak járó 10% kedvezménnyel.

Hokedli

Friss, egészséges, finom, vegetáriánus, kutyabarát, szeretni való, gluténmentes, zöld, kötetlen, laktózmentes, fantáziadús, leveses, főzelékes, hokedlis – jellemzi magát a Hokedli, mi pedig minden egyes szavával egyetértünk. Ha ne adj’ Isten nem (csak) levest ennél, a sütijeiket is jó szívvel ajánljuk, főleg az isteni fűszeres almás pitéjüket.

Bors Gasztrobár

Már minden étel az újhullámos, E-mentes korszakát éli – miért ne lehetne ez így a leves esetében is? A Bors Gasztrobárban a legelképesztőbb ízpárosításokba ütközhetünk. Belekortyolhatsz a mákos gubába és a túró rudiba is, mivel itt a képzeletnek csak az szabhat határt, ha a szakács bal lábbal kel fel (de erre eddig szerencsére még nem került sor, vagy nagyon jól titkolta). Ha nemcsak szomjas, de éhes is vagy, egyél a fiúk bagettjéből is, itt is hasonló ízorgiára számíthatsz.

Finomító Kantin

Finomító Kantin egy kedves, családias hely, ami nem is csoda, hiszen igazi családi vállalkozással állunk szemben, szülőstől, gyerekestől, kutyástól. A Kantin elsősorban talán a hamburgereiről híres, de ha már egyszer itt járunk, muszáj megkóstolnunk a leveseiket is. Nemcsak az ebédedet tudod náluk megoldani, akkor is érdemes ide jönnöd, ha vacsoratájt éhezel meg, és üresen áll a hűtőd.

Souper Pasta

Nehéz eldönteni, mi miatt szeretjük a Souper Pastát. Mindenesetre a határozatlanoknak nem ajánljuk a helyet, mert a leveseik és tésztáik közül borzasztó nehéz választani. Igazi ízbombák, akkor is megtalálhatod a kedvenced, ha a magyaros ízekre buksz, de akkor is, ha az olasz vagy az indiai konyháért rajongsz. Tésztáit illetően szintén elég széles választékból szemezgethetünk, sós és édes ízű főételeket is találunk a menün. Ha adhatunk egy tanácsot, érdemes a leveseiket leöblíteni eggyel a finom tésztáik közül.

Ramenka

Ha kiadós levesre vágysz, ajánlunk a japán tésztalevest, alias a ráment. Ha pedig ellenállhatatlan rámenre vágysz, ajánljuk a Ramenkát. Receptjeik egytől egyig az ázsiai nagyi konyhájából származnak, egy kis extra csípősséggel és fűszerességgel (szóval aki fél az karakteres ízektől, inkább forduljon másfelé). Vegetáriánusok, Japán megszállottjai, ízrajongók, gasztroszakértők, ide gyertek!