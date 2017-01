A trend szerint ezeket a göncöket kéne hordaniuk a férfiaknak

Nincsenek könnyű helyzetben a magyar férfiak, ha trendsetterek akarnak lenni. Nem úgy Angliában, ahol jóval nagyobb ruhakínálatból tudnak válogatni, sőt, az erősebb nem számára külön divatbemutatókat is tartanak. Ilyen volt a most lezárult londoni Fashion Week is, ami a 2017-es férfidivatot mutatta be.

Összeszedtük a kritikusok szerint legjobbnak ítélt outfiteket, melyekbe szerkesztőségünk férfi tagjai is szívesen beleugranának (persze csak egy-két feles után, amikor már úgyis minden kontúr összemosódik).