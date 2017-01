Öltöztesd be az állatod! – Innovatív kezdeményezés vagy ordas nagy baromság?

Tudtad, hogy január 14. a nemzetközi Öltöztesd be a háziállatodat!-nap? Na, most már tudod.

Azt hiszem, tényként közölhetjük, hogy szinte minden baromságnak és légből kapott ötletnek kialakult mára egy világnapja. Azt hihetnénk, hogy az Öltöztesd be a háziállatodat!-nap is csak egy sok közül, azonban fontos mondanivaló húzódik a kezdeményezés mögött. Felhívni a figyelmet a háziállatokra és az örökbefogadás népszerűsítésére. Talán egyesek jobban “emberszámba” veszik az állatokat, ha fel vagy éppen be vannak öltöztetve?

Kétségkívül az ilyen projektek esetében fenn áll a veszélye annak, hogy az eredeti üzenet elsikkad: sokan arra koncentrálhatnak, hogy ugyan, kinek-minek öltöztessék be házi kedvenceiket. Arról nem is beszélve, mekkora tortúra a házi kedvencnek, hogy a gazdi öltöztető babásat játszik vele, és mindenáron rá akarja erőszakolni azt az ízléses kis pink tüllszoknyát.

Világéletemben szerettem az állatokat, kiskoromban állatorvos akartam egy ideig lenni (egészen pontosan addig, amíg a szüleim fel nem világosítottak arról, hogy ez vérrel jár együtt, és nem fókuszálhatok egyedül édes kiscicákra és kutyákra). Szóval szeretem az állatokat a mai napig – de néha azt érzem, túlszeretni is lehet akár gyereket, akár kisállatot, aki esetleg gyerekpótlék-funkciót is betölthet az adott gazdi életében. A kutyamanikűr indokolt, egészségügyi esetben – a körömlakkozás azonban már nem. És ugyanez igaz szerintem az állatok öltöztetésére is. Sebaj, ezt a néhány bizarr, beöltöztetett állatos fotót elnézve próbáljunk meg a kezdeményezés eredeti céljára fókuszálni. Nem biztos, hogy sikerülni fog.