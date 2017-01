10 színes bőrű nő, akik megváltoztatták a világot

Összeállításunkban olyan színesbőrű nőket ismerhettek meg (ha még nem ismeritek őket), akik rengeteget tettek azért, hogy egyenlő jogokkal rendelkezzenek a színes bőrűek és a nők.

Michelle Obama

A jogi végzettségű Michelle Obama a legelső színes bőrű amerikai First Lady. Befolyását kizárólag jóra használta: aktívan segít a Vöröskeresztnek, de felvette a kesztyűt a Beyoncé oldalán a gyermekkori elhízás ellen. Fontosnak tartja az egészséges életmódot, az amerikai katonákat, valamint családjaikat is segíti. Kifinomult stílusérzéke nemzetközi ikonná avanzsálta: számos feltörekvő amerikai, fiatal divattervező karrierjét lendítette fel azzal, hogy viseli ruháikat.

Beyoncé

A Grammy-díjas Beyoncé a világ egyik legbefolyásosabb (és leggazdagabb) zenésze, a 2000-es évek legsikeresebb női előadója. Természeti csapások áldozataiért, a gyermekek jogaiért is aktívan küzd. Rákellenes kampányban is részt vesz, ételosztások mellett és jótékonysági koncertekkel is segít jó ügyeket. Igazi példakép.

Oprah Winfrey

Kevés tökéletesebb példáját láthattuk annak, hogy a szegénysorból indulva is építhetsz birodalmat. Jelszavai az önbizalom, a spiritualitás és a személyes fejlődés – műsorai millióknak adnak erőt. Ő a 20. század leggazdagabb színes bőrűje és az első fekete nő, aki multimilliomos lett. Küzd a gyermekkori szexuális zaklatás ellen – amelynek ő is áldozata volt.

Angela Davis

A kommunista kampányoló, emberi jogokért küzdő Angela a Fekete Párducok mozgalom tagja is volt: radikálisan küzdöttek a feketét jogaiért. Egy lövöldözésben való részvételéért halálra ítélték, az FBI körözési listáján is szerepelt. Letartóztatása óriási ellenállást váltott ki és nemzetközi mozgalmat indított el. Angela hamar rájött arra, hogy a feketék és fehérek közti egyenlőséghez az vezet, ha a nők és a férfiak közt is egyenlőség van: a Californiai Santa Cruz Egyetem professzora, feminista tudományokat oktat.

Ellen Jonhson Sirleaf

A libériai, Harvardon végzett politikus és közgazdász az ország miniszterelnöke lett. Ő a legelső afrikai női államfő, Libéria első női elnöke. 2011-ben Nobel-békedíjat kapott a nők jogainak védelméért.

Waris Dirie

A szomáliai nomádok lányát, Waris Dirie-t egy eltervezett házasság mentette ki szülőhazájából – Londonba emigráltt 60 éves férje oldalán. Egy fotós hamar felfedezte a különleges szépségű lányt, aki fényes modellkarriert futott be. Hírnevét jóra használta: a média kereszttüzébe került általa a hazájában elszenvedett nemi szervcsonkítás, amit hagyományosan 3 éves korukban végeznek a kislányokon. Az ENSZ jótékonysági nagykövetének is kinevezték, és egy alapítványt is létrehozott. Történetét a Sivatag virága c. film is dokumentálta.

Josephine Baker

A szegénysorból származó Josephine Bakert legtöbben egzotikus szépségéről ismerik: afroamerikai és indián felmenőkkel is rendelkezik. Miután 13 évesen férjhez ment majd elvált, életét szenvedélyének, a táncnak szentelte. Nem volt megállás, a különleges szépségű, páratlan tehetségű Josephine a csúcsra jutott. Később felvette a francia nemzetiséget. Csatlakozott a Vöröskereszthez és a második világháború alatt a francia ellenállókat támogatta. Kastélyában a világ minden tájáról érkező gyerekeknek nyújtott menedéket.

Rosa Parks

Gondoltad volna, hogy az 1950-es évek amerikai emberi jogi mozgalmak “anyja” egy szerény, alabamai varrónő? Ő Rosa Parks. 1955-ben vonult be a történelemkönyvekbe tettével, amikor nem adta át a helyét a buszon egy fehér férfinak. Letartóztatták, bíróságra került, és pénzbüntetéssel is sújtották, majd akcióját, az akkor még fiatal Martin Luther King vezetésével egy nagyszabású tiltakozó mozgalom követte, amelynek eredményeképpen a Legfelsőbb Bíróság módosított a korábban kirekesztő törvényein.

Donyale Luna

A köztudat szerint Naomi Campbell volt az első színes bőrű modell, aki a divatvilágban etalon Vogue címlapján szerepelt. Hát tévednek. Donyale Luna volt az 1996-ban. A brit címlap divattörténeti pillanatot írt, és ezután nyitott a nemzetközi szakma az afrikai kultúra irányába.

Halle Berry

Az ohiói születésű, korábbi szépségkirálynő a legelső színes bőrű nő, aki Oscar-díjas színésznő lett. Története sokaknak adott inspirációt. A családon belüli erőszak ellen emeli fel aktívan a szavát – ugyancsak személyes indíttatásból.