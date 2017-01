Új pizzalánc veszi be Budapestet

A híres és hírhedt római császár és hadvezér, Caesar Európában elsőként Magyarországot fogja bevenni. Nem, nem akarjuk újraírni a történelmet, és nem is egy Caesar alteregóról beszélünk, hanem a Little Caesars pizzérialáncról, ami Amerika után most Európát akarja felhizlalni.

A Little Caesars egy családi étteremként indult 1959-ben az Egyesült Államokban. Mára a márka a világ harmadik legnagyobb pizzérialáncává nőtte ki magát, írja a franchising.hu. Az étteremlánc jelen van az USA összes államában és világszerte további 20 országban.

Hazai piacán sorban kilencszer választották meg az amerikai gyorsétteremláncok között a legjobb ár-érték arányt kínáló hálózatnak. A Little Caesars most izgatottan tekint az európai expanzióra, melynek első lépéseként Magyarországon és Lengyelországban alakítana ki zászlóshajó egységeket az étteremlánc. A franchise partnerek toborzását már el is kezdte.

Hazánkhoz legközelebb jelenleg Törökországban találunk Little Caesars pizzériát, ahol a márka óriási népszerűségnek örvend. A hálózat (melynek egységei 90 százalékban franchise rendszerben üzemelnek) olyan franchise partnereket keres Magyarországon cégek, vállalkozók személyében, akik bevezetnék a márkát – Európában elsőként – a magyar piacra.

Nekünk a pizza azért továbbra is kör alakú, de ezek a képek meghozták az étvágyunkat. Kedves Caesar, minket könnyű lesz meghódítani!