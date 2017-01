Szórakozol velünk? – Megmondjuk, mit csinálj a hétvégén!

Szóval akkor már túl vagyunk a szilveszteren, a pótszilveszteren, az újévkezdési pánikon, meg minden január eleji frászon. Jöjjenek hát az igazi hétvégi programok, amelyeknek már semmi közük nincs a a 2017-es év megünnepléséhez – annál több a jól megszokott hétvégi szórakozáshoz.

Január 13. – Péntek

Hogyan Hallassuk a Hangunkat?- Érdekérvényesítő workshop – vasárnapig

A másfél napos workshop célja a különböző kezdeményezések működésének, sikertényezőinek és buktatóinak részletesebb feltárása és bemutatása által az érdekérvényesítési technikák, módszerek elsajátítása. A találkozó nem csak a közvetlen és személyes megismerkedésre, párbeszédre nyújt lehetőséget, de további szakértők bevonásával a legfontosabb kérdések ( Mi az érdekérvényesítés? Hogyan lehet bevonni eredményesen az érintetteket? Mik az országos és helyi szintű érdekérvényesítés lehetőségei?) körüljárására is.

Infókért ide kukkants be.

Január 12. és 18. között Moziünnep a Sugár Moziban! – szerdáig

Induljon jól az év egy világraszóló Moziünneppel! Látogass el hozzánk január 12 és 18. között, hiszen a kijelölt filmjeikre 690 forintért válthatsz jegyet! Jelezzetek vissza Facebook-eseményünkre, és hívjátok meg ismerőseiteket is!

Részleteket itt találsz.

Milkshake @ELLÁTÓház 21:00

A tejshake-et te is szereted, ugye? Na, akkor még rakj hozzá egy DJ-t meg néhány ütős számot és mashupot, és meg is kapod a legjobb ízű milkshake-et.

További infót itt találsz.

VIBE x Anker’t / The BIG Start! 22:00

Nagy örömmel tudatjuk veletek, hogy a VIBE szombati bulijai mellett, ezentúl minden pénteken megtaláljátok őket az Anker’tben, hogy kimaxoljátok a péntek esteket! Befűtik a házat és a legjobb pop, rnb és dance slágerek mellett a tánctéren új fénytechnikával és visual-al is készülnek. Tartsatok velük első alkalommal január 13-án, és ne feledjétek, ha péntek este akkor FridayVIBE! A belépés ingyenes.

Több infót itt találsz.

Nextfeszt 2017 – január 25-ig

Az idei NEXT fesztivál fókusza az alkotó és a néző viszonya a saját közösségéhez. A cél: bekapcsolni, összekapcsolni titeket, minket és őket. Nem a távolból, hanem itt, a valóságban. Y generációs művészek friss és szeretni való előadásait hozzuk azoknak, akik ma akarják látni a jövőt. Rengeteg program a nagyteremben, a kistermekben és útközben; színház, tánc, performanszelőadások, csoportos kiállítás, smART, irodalmi viták, vizsgafilmek, beszélgetések és koncertek három hétbe sűrítve. Új arcokat mutatnak: még nem biztos, hogy ismered őket, de érdemesek rá. Izgalmasak, közvetlenek, őszinték.

Részletekért katt ide.

Január 14. – Szombat

John Reed nyitás – vasárnapig

Válogatott DJ-ik gondoskodnak a legkomolyabb zenékről, de mindezek mellett várnak még rád a vadonatúj gépek és csoportos edzések is, amik garantálják a következő napi izomlázat. Ismerd meg őket már a nyílt napok alatt, mielőtt egy ingyenes próbaedzés keretén belül az egész klubot tesztelnéd.

Részleteket itt találsz.

Skandináv gasztroestek | Strindberg kedvencei 18:00

A Skandináv Ház Alapítvány bemutatja skandináv gasztro-kulturális programsorozata nyitó rendezvényét: Strindberg kedvencei. Közreműködnek: Gottschall János chef, Dollár Papa Gyermekei és a Skandináv Ház Alapítvány önkéntesei. Menü: sárgaborsó krémleves sült császárszalonnával, bőrén grillezett lazac mazsolaszósszal, gyömbéres-fahéjas almás pite.

Részletekért katt ide.

Ivan Viripajev: Oxigén – koncertszínház I 5. előadás 20:00

Mi az, amit megtennél, hogy ne fulladj meg? Te meddig mennél el? Hazudnál? Lopnál? Csalnál? Ölnél is, hogy túléld? Tanúskodnál hamisan? Esküdöznél, becsapnád a barátaidat, nem néznél tükörbe?

Levegő kell. De nem az a silány, poshadt, áporodott. Oxigén kell. Valami új, valami friss. Különben a légszomj végez veled. Mert nem elég, hogy beszívod, oxigéndúsnak is kell lennie. Nem elég, hogy fogyasztod, neked magadnak is oxigénné kell lenned, különben semmit sem ér az egész. Erre ébred rá a kisvárosi Szása fiú, mikor megpillantja a nagyvárosi Szása lányt. Eddig nem élt. Csakhogy az oxigénhiányos létből kiszakadni borzasztó. Hazudni kell hozzá, ölni, szívni és fújni. Történetük egyszerű, mint az oxigénmolekula: minden más korábbi rendet vadul feldúlva párban egymáshoz kötődnek.

Részletekért katt ide.

Január 15. – Vasárnap

7 kulcslépés az önmagvalósítás felé 9:30

Kitűztél magad elé egy célt, amit mindenképp meg szeretnél valósítani, épp csak az eszközök hiányoznak hozzá? Kezdesz beleunni az egyhangú hétköznapokba, már nem leled örömöd a munkádban és változásra vágysz? Úgy érzed kifolyik a kezed közül a pénz, mindenhonnan elkésel és folyamatosan halogatod az elintéznivalóidat? Ha bármelyik kérdésben magadra ismertél, akkor ez a tréning Neked szól.

Részletekért katt ide.

Vegan Sunday Market 10:00

Mit szólnátok, ha minden hónap egyik vasárnapján lenne egy kisebb vásár, ahol helyben fogyasztható és otthon elkészíthető garantáltan vegán ételeket, italokat, konyhai alapanyagokat, CF termékeket és kézműves mitty-müttyöket vásárolhatnátok? Minden hónapban egy olyan vasárnap, amikor barátaitokkal összeverődhettek és egy majszolással egybekötött bevásárlást tarthattok a belváros egyik menő közösségi terében? Vásárolhatsz majd: sütéshez előkészített grillkolbászokat; növényi fehérjetermékeket; kávékülönlegességeket; sütiket és sok minden más finomságot.

Részleteket itt találsz.

A kék ruhás nők + Guruzsmás – Ellátóház 23:00

Február 15-én szerdán az Ellátóház két zenekarnak ad helyet. A belvárosi helyszínre való tekintettel korai kezdésre lehet számítani. A támogatás potom 500 forint! Gyertek! A Kék ruhás nők grunge-surfben utazik, és hamarosan megjelenik az új EP-jük.

Részletekért ide kukkants be.

Egy asszony illata – Bem Mozi 17:00

Hálaadás hétvégéje van New Yorkban. Frank Slade nyugállományú alezredes azért jött a városba, hogy végre élvezze az életet: a jó éttermeket, a gyönyörű nőket, a limuzinokat és a luxuslakosztályt a Waldorf-Astoriában. A vak férfit a fiatal Charlie Simms vonakodva kíséri el az útra, nem is sejtve, hogy egy életre szóló leckét kap. Az együtt töltött napok pedig mindkettejüket örökre megváltoztatják.

Részletekért ide nézz be.

Háy János – Nehéz / Szkéné 19:05

„…Sebzettek, sérülékenyek, esendőek vagyunk, de éppen esendőségünkön keresztül tudjuk egymást megérinteni. Csakhogy olyan korban élünk, amelyben az esendőséget el szokás tagadni. Ez szerintem ember- és létellenes gondolkodás. Az esendőség a létezés alapélménye. Éppen ez teszi lehetővé, hogy ne rettegjünk a másiktól. Mert egyikünk sem tökéletes. A tökéletes félelmetes – és érdektelen, unalmas. Azért szánt az Úr csak hat napot a teremtésre, mert nem akarta, hogy tökéletes legyen.” (Háy János, író)

Részleteket itt találsz.