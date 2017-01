Szavazz a legjobb kocsmára! – Budapest Nightlife Awards

Január 30-ig te is eldöntheted, hogy melyik Budapest legjobb nagy koncertje. A Heineken Budapest Nightlife Award legjobb bár kategóriájának jelöltjeit mutatjuk be, hogy kedvet csináljunk a szaÖvazáshoz.

Spitz and Burger

Érj a spiccre a Spitz & Burgerben!Segítünk, hogy miért mellettünk dönts: a Király utca legolcsóbb helye, Budapest díjnyertes hamburgere, 200 ülőhely, 5 tv, 5 flipper, 3 csocsó, 16 méteres pult. Van még kérdésed?

Itt szavazhatsz a Spitz és Burgerre!

Majorka

A Majorkában megtalálsz nálunk mindent, amit egy fiatalos és kulturált bár kínálni tud. Meleg étel, italok, szezonális finomságok egész évben.Borok, sörök és koktélok mellett ihatsz egy lágy melange-t, vagy egy jó whiskeyt.

Itt szavazhatsz a Majorkára.

Kertész Söröző

…És neked mit jelent a 350.? A Kertészben az összes alkoholos ital árát jelenti! Nincs apró betű, meg tágabb értelmezés: itt minden ennyibe kerül! E mellé dobtunk csocsót, ping-pong asztalt, sok-sok tv-t, életvidám személyzetet, hogy teljes legyen a kép. Kertész utca 24-28: az általános italszövetkezet!

Itt szavazhatsz a Kertész Sörözőre.

Telep

A Telep intézménye legfrissebb otthonában változatlanul az összművészeti bemutatótér funkcióját kívánja betölteni Budapest szívében. Az új helyszín új lehetőségekkel és hangulatokkal várja a látogatókat, akik három szinten három különböző élménnyel gazdagodhatnak. A folyamatosan átalakuló terek változatos, képzőművészeti kiállításokkal, workshopokkal, filmklubokkal és szabad előadásokkal szórakoztatják az érdeklődőket. A telep legfőbb törekvése továbbra is, hogy minél többféle műfajt és stílust mutasson meg, széles körben beindítva ezzel az emberek fantáziáját és felszabadítsa kreatív energiáikat.

Itt szavazhatsz a Telepre.

Hauzol Café

Megújult belső térrel és állandó italakciókkal vár a Hauzol Cafe!

Itt szavazhatsz a Hauzol Caféra.

Humbák Művek

A Humbák Művek célja, hogy a magyarországi borfogyasztást népszerűsítse a fiatalok körében. A fröccs magyar találmány, a bor hagyományai pedig e földön régebbre nyúlnak, mint nemzetünké. Szeretnénk, ha fogyasztásuk egy nap nagyobb népszerűségnek örvendene hazánkban, mint a söré, ezért pedig mindent el is követünk.

Itt szavazhatsz a Humbákra.

Barhole Music

Budapest szívében van egy lépcső, ami levezet téged…igazából bárhová: a nyugatos szalonba, ahol a bárszékekre ülve tudsz csevegni haverokkal, helyi arcokkal meg a jókedvű pultosokkal. A koncertteremben ismert és feltörekvő énekesek egyaránt bemutatják, mit tudnak az akusztik színpadon. A tánctér pedig elrepít téged egy forró nyári buliba. A lehetőség adott, már csak te hiányzol! Barhole. Bármikor.

Itt szavazhatsz a Barhole-ra.

Udvarrom 21

A legjobbkocsma egy új romkocsmával bővül! A Klazuál utcában,a Füge udvar mellett születik a “kistesó”, az Udvarom21! Minden sallangot hagyj magad mögött, amit a romkocsmákról gondolsz, mielőtt ide betérsz! Ez a hely minden szórakozni vágyó emberé! Gyűjts élményeket egy valódi romkocsmában!

Itt szavazhatsz az Udvarrom21-re.

Cactus Juice Gastro Pub

A Cactus Juice Gastro Pub 19 éve működik a jókai téren, kimondottan jó konyhával. Választékában nemzetközi és magyaros, modern és laktató. Egy igazi amerikai hangulatú pub-étterem, amely a ’90-es évek vége óta méltán büszke konyhájára és italválasztékára.

Változatos ízekkel, jó borokkal, széles sör és pálinkakínálattal várjuk vendégeinket. A jóllakottság, jó hangulat nálunk garantált, a hétvégi bulik pedig fergetegesek!

Mindenkit várunk szeretettel, akik szeretnének egy jót enni, munka után betérnének egy sörre, csütörtökönként féláron koktélozgatni, családi rendezvényre keresnek helyszínt, céges megbeszélésekre, vacsorákra keresnek helyszínt, legény-, illetve leánybúcsút szeretnének tartani, kedvelik a régies hangulatú enteriőrt.

Itt szavazhatsz a Cactus Juice Gastro Pubra.

Lánchíd Söröző

Lánchíd Söröző is a great little spot on the buda side just off the Széchenyi Lánchíd.

Itt szavazhatsz a Lánchíd Sörözőre.

Sark2

Egy újabb sar(o)k, a Sark2 telik meg bulival! Mostantól a Wesselényi utcában is folyamatos akciók, olcsó árak, rengeteg tv, életvidám személyzet, csocsó, zene!

Itt szavazhatsz a Sark2-re.

Liebling

A Liebling a második otthonod. Söröző, szalon vagy kávéház, étterem vagy klub, mikor mire vágysz.

Itt szavazhatsz a Lieblingre.

Olimpia Borozó

Az Olimpia Borozó legjobbkocsma.hu hálózat legidősebb tagja. Talán ezért is a számunkra egyik legkedvesebb hely.

Igazi borozó, csendes, hangulatos, viszont csak este 9-ig van nyitva, így érdemes időben érkezni.

Ha már délután el akarod kezdeni az este megalapozását, szinte biztos, hogy ez a legmegfelelőbb hely.

Itt szavazhatsz az Olimpia Borozóra.

B8 Kézműves sör és Borbár

A B8 Kézműves sör és Borbár 2015 végén nyitott 3 szintes családias hely a BME mögött a gárdonyi térnél, egyedi street-art design, hetente változó kisüzemi kínálat a hazai legjobbaktól, kedvező árak, válogatott pálinkák, projektor, tv, zene, darts. Klassz hely.

Itt szavazhatsz a B8 Kézműves sör és Borbárra.

Akácfa Söröző

Söröző, pub, bár…… Az Akácfa Söröző inkább kocsma, ez olyan szép szó, vagy inkább fogalom! Benne van az, amiért generációk óta elindulsz iszogatni nyilvános helyre, a társaság, a beszélgetések!

Itt tudsz az Akácfa Sörözőre szavazni.

Stifler Bar

Nem…a mamája nincs itt… de a legnagyobb italválaszték, egyszerre legalább 5 féle közvetítés (27 tv!!) És a w35 tutti konyhája itt van! Barátokkal sörözés, vagy titkos randevú… Csak egy pofa sör, vagy degeszre kajálós beszélgetés… Bl döntő, nascar, nhl, nba vagy forma 1? Nekünk egyszerre mindegyik megy! Foglalj asztalt és légy te is Stifler! hozhatod a mamádat is!)

Itt szavazhatsz a Stifler Bárra.

Lámpás

Immár 10 éve létezik a Lámpás Klub, söröző, szórakozóhely üde színfoltként a belváros szívében. Hangulatos pincehelyiség, barátságos árak, meghitt fények.

Itt szavazhatsz a Lámpásra.

Kikötő

A Kikötő egy lounge bár a város nyugodtabb részén a jászai mari téren, ahol élő akusztikus koncertekkel és DJ szettekkel várunk mindenkit családias környezetben. Kóstold meg signature koktéljainkat vagy egy kis pincészet magyar borát és dőlj hátra, hogy a kikötő hangulatát élvezhesd.

Itt szavazhatsz a Kikötőre.

4es 6os Corvin

A négyeshatos nem áll meg! A Király utca után most a Corvinnál nyílik az új szórakozóhely, hogy egy másik megállóban is állandó legyen a buli!

Itt tudsz szavazni a 4es 6os Corvinra.

The Slang Pub

Ahol a pia és a duma találkozik, a “félig átsült” pub, az angol és ír hagyományoknak megfelelő konyhával és italokkal felszerelt The Slang! Élő zene, élő sport, szépséges pultos lányok… Minden, ami egy igazi, nagybetűs pub-hoz kell!

Itt szavazhatsz a The Slang Pubra.

Bakegér Borozó

A Bakegér Borozó a belváros egyik kedvelt kocsmája az oktogonnál. Nappal igazi kis kocsma, éjszaka viszont megtelik buliba készülő fiatalokkal.

Itt szavazhatsz a Bakegér Borozóra.

Made in

A Made in a legújabb legjobbkocsma a Dohány utcában! Mert a legendás sztorik nem saláta evés közben születnek!

Itt szavazhatsz a Made inre.

Fröccskocsma

Humbák falva téged is vár!

Itt szavazhatsz a Fröccskocsmára.

City Beer

A város szívének legmenőbb pubja! Ha kedvet kapsz egy jó beszélgetéshez vagy elindulsz az éjszakába akkor itt a helyed! Modern letisztult környezet, különteremmel, minőségi italokkal felszerelt bár, hétvégi koktélakciók és állandó kávékülönlegességek! Hatalmas kültéri terasszal is várunk! A Cityben a legjobb!

Itt szavazhatsz a City Beerre.

4es 6os Plusz

Királytól a Blaháig, lépten nyomon belénk botlasz! Megalapuzzunk az estédet az új négyeshatos gyermekkel, a Plusszal!

Itt szavazhatsz a 4es 6os Pluszra.

4es 6os Mamut

Végre Budán is!Megnyitottuk első budai üzletünket, a 4es 6os Mamutot, ahol állandó akciókkal és belvárosi pezsgéssel várunk titeket! Szülinap, céges buli,legény-leánybúcsú vagy csak egy egyszerű szombat estéről legyen szó a hangulatot mi biztosítjuk!

Itt szavazhatsz a 4es 6os Mamutra.

Csipesz Bar

A Csipesz Bar egy hely, ahol barátságos környezetben egyaránt kávézhatsz napközben, és koccinthatsz valami erősebbel este a haverokkal. Széles zenei palettával örvendeztetjük meg a szórakozni vágyókat és kiállítások, programok várják a tartalmas időtöltés híveit.

Itt szavazhatsz a Csipesz Bárra.

Előre 57. sz. italbolt

Az Előre 57. sz. italbolt retro kocsma a város közepén.Egyedi hangulata mindenkit magával ragad. Ha a régi kocsma-feelingre vágysz, az 57-et mindenképp látogasd meg! Kedves kiszolgálás, csocsóasztal, verhetetlen árak…minden 350. Mi kell még? Előre 57!

Itt szavazhatsz az Előre 57. sz. italboltra.

Nemdebár

A Nemdebár a posztindusztriális szürreálbarokk és a bóvliart találkozása a Moszkva téren. Goromba személyzet, elviselhetetlen zene.

Itt tudsz szavazni a Nemdebárra.

4es 6os Wesselényi

A négyeshatos 3. megállója! Buli, italakciók, meccsek, zene, haverok, csocsó, ping-pong..mostantól a Wesselényi utcai megállónál is!

Itt szavazhatsz a 4es 6os Wesselényire.

Központ

A 2004 nyara óta működő no vidra crew méltán híres a hazai partikultúrában. A csapat 2013-ban úgy döntött, saját helyet nyit, ahol mindenkit szívesen lát. A Madách téren egy kétszintes helyen sikerült berendezkedniük. A Központra keresztelt bár letisztult dizájnnal, tágas terekkel, romantikus beülőkkel és széles ablakpárkányokkal várja a betévedőket. A hely egyébként nem egy egyszerű belvárosi kocsma, hanem az nvc irodája és központja is egyben, ahonnan a bulik szervezése történik.

Itt szavazhatsz a Központra.

Wichmann

Since 1987.

Itt szavazhatsz a Wichmannra.

Mika Tivadar Mulató és Kert

A Mika Tivadar Mulató a nevét személyesen Mika Tivadartól kapta, aki 1907-ben kiíratta nevét az általa építtetett ház homlokzatára, ahol feleségével, jelinek Klementinával éltek, és ahol az épület hátsó részében az általa alapított vas-és rézárugyár működött. 2010. Nyarán gondoltunk egyet és elkezdtük átépíteni ennek az épületnek a földszintjét és pincéjét. Az volt az elképzelésünk, hogy egy 20-as évekre emlékeztető mulatót hozunk létre. A földszintet ennek megfelelően alkítottuk ki teljesen, Langer Vera elképzelései és tervei alapján. A pince kicsit modernebb és strapabíróbb lett, mert az az a hely, ahol a vendégek bulizhatnak és tombolhatnak. A mulatót 2010. December 17-én nyitottuk meg és mindenki hamar megszerette. 2011. Tavaszán az épület mellett található parkoló helyén megnyílt a mika kert is, ahova nyáron néha képtelenség beférni. 2011. Októberében megnyitottuk a jelinek Klementináról elnevezett koncert- és tánctermet, ide rengeteg koncertet, színházi eseményt, táncelőadást, beszélgetést és bulit szerveztünk már. Néha nagy, néha kisebb, néha nulla sikerrel. Az utóbbi 2 évben egy kicsit kevesebben jártok hozzánk, mint az első 2 évben, de az az elképzelésünk, hogy ezen változtatni fogunk, és a Mikát ismét szerethető és népszerű hellyé varázsoljuk. Ebben a folyamatban nagyon komolyan számítunk rátok.

Itt szavazhatsz a Mika Tivadar Mulatóra.

Kisüzem

Itt szavazhatsz a Kisüzemre.

Aznap

Minden másnap előtt van egy Aznap.

Itt szavazhatsz az Aznapra.

Sark

Krimó! A Sark az! Nyüzsi, lazaság, tényleg vicces árak, méltó utóda a Nagydiófa borozónak (r.i.p.)! 3 szinten megy a buli, nagyon könnyű beleszeretni!Retró a hely, de nem mesterkélt, gyertek el megnézni, tuti nem mondjátok majd, hogy „még egy misét sem ért!”

Itt tudsz a Sarkra szavazni.