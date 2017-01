Pro és kontra: A kávé

Sokaknak egyszerűen elképzelhetetlen a reggel (délelőtt, dél, délután, este) kávé nélkül, a másik tábor pedig határozottan ellenzi a fogyasztását. Kétségkívül pozitív és káros hatásai is vannak. Nézzük, melyek ezek!

Milyen hatással van a bőrünkre? Hogyan szabad helyesen inni? Összeszedtem az elmúlt időszak legújabb „tudományos” eredményeit, legérdekesebb adatait és tényeit – biztosan lesz közte olyan, ami új, izgalmas és elgondolkodtató.

Élettani hatások

A kávé megemeli a vérnyomást és a pulzusszámot, kitágítja például az agyi ereket – felébreszt és felélénkít. A kávéban fellelhető koffeinmennyiség körülbelül 3-5 órán keresztül van a szervezetedben – majd kiürül. Fokozza a veseműködést és sokaknak felér egy fejfájáscsillapítóval is. És hogy mennyi az annyi? 4 óránál gyakrabban nem szabadna kávézni, és napi 3-4 csészénél több fogyasztása sem javasolt. Éreztél már gyomorégést kávézás után? Ugye nem éhgyomorra ittad? Savassága miatt károsíthatja a gyomor nyálkahártyáját – ha viszont tejjel iszod, a tejfehérje megköti a kávé savait.

A kávé és a bőrünk

Pattanás, rosacea vagy bármilyen gyulladás? Helyben vagyunk. A kávé savas, ezek a savak pedig megboríthatják a hormonjaidat, különösen a stresszhormonokra van hatással, ami a bőröd olajtermelését szabályozza. Izgultál vagy ideges voltál valami miatt és egyből kijött rajtad egy pattanás? Erről beszélek, a kávé pedig ebben az esetben még egy lapáttal rátesz. Ráadásul erősen vízhajtó – dehidratálja a bőröd, ami hamarabb vezet ráncokhoz így különösen fontos, hogy igyál kellő folyadékot.

Hogyan is igyunk helyesen és jól kávét?

Pont ahogy a bőrünkre sem kenünk akármit, arra is erősebben oda kellene figyelnünk, mit viszünk be a szervezetünkbe. Nem csak az ételre, az italra is vigyázni kell és az igaz a kávéra is. Volt már valaha fejfájásod kávézás után? Bevittél jó adag kemikáliát és toxint a szervezetedbe. Ugyanez igaz az elkészítésre is: a műanyag és fém részes kávéfőzőkkel a melegítés és a nyomás hatására szintén olyan anyagok oldódnak ki a főzőből, amik hormonális problémákat is okozhatnak. Keress tehát üvegből készült főzőcsészéset vagy magas nyomású eszpresszógépet. Valamint sok múlik az időzítésen: a legfrissebb adatok és szakértők szerint érdemes délután 2 előtt kávézni, ha nem akarsz alvási gondokkal küzdeni.

A közhiedelemmel ellentétben az eszpresszó alapú kávék (mint a latte vagy a cappucino) kevesebb koffeint tartalmaznak – viszont nem dobják meg túl hirtelen a vérnyomásodat, ami utána hamar le is zuhanhat. Az is nagyon fontos, hogy megfelelően kísérd a kávédat: a legjobb ebédhez inni. A hatását leginkább úgy fejti ki (és károsítja kevésbé a szervezeted), ha proteint, zsírt és szénhidrátot viszel be a kávé mellett a szervezetedbe. Amellett, hogy méregteleníti a májad, zsírégető is: kortizolt termel a szervezetedben, aminek edzés előtt nagy hasznát veheted! Viszont a habosított tejet tartalmazó kávétípusok (mint például a kapucsínó) jelentősen megnehezíthetik az emésztést. A különböző mérgező anyagok miatt kihűlt és újramelegített kávét sem szabadna inni.