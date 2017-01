Szavazz a legjobb nagy klubra! – Budapest Nightlife Awards

Január 30-ig te is eldöntheted, hogy melyik Budapest legjobb nagy koncertje. A Heineken Budapest Nightlife Award legjobb bár kategóriájának jelöltjeit mutatjuk be, hogy kedvet csináljunk a szaÖvazáshoz.

Club Play

Szeretnéd átélni a külföldi felkapott óriás klubok hangulatát? Szívesen szórakoznál a barátaiddal egy olyan helyen, ahol mindig magas színvonalon szolgálnak ki, pörög a zene, és jó a társaság? Akkor a Club Playben a helyed, budapest egyetlen klasszikus klubjában, ahol a lenyűgöző fény- és hangtechnika mellett a város legjobb house dj-i forrósítják fel a hangulatot a legfrissebb zenékkel! A klub a 11. Kerületben szinte egy karnyújtásnyira a Móricz Zsigmond körtértől várja a szórakozni vágyó fiatalokat minden szombaton.

Az óriási tánctér több száz bulira éhes partiarcot képes befogadni. És hogy mi az igazi play életérzés?

Tesla Budapest

A Tesla egy igazi klub a house zene szerelmeseinek a budapesti hetedik kerület szívében, ahol kristálytisztán szólalnak meg a legnagyobb klubhimnuszok a void hangrendszerén. Magyar rezindens dj csapattal és hónapról hónapra nemzetközi vendégfellépőkkel színesítettel programmal vár a tesla a kazinczy utca 21-ben!

Ötkert

Az Ötkert Budapest belvárosának elengedhetetlen kelléke. A gyönyörűen felújított 19. Századi épületben található resto, bar és klub egyedi hangulatát a romkocsmák világát idéző sajátos berendezés alapozza.

Az Ötkerttől megszokott minőségi zenét ismert dj-k szolgáltatják, akik folyamatos körforgásban váltják egymást. Havonta pedig egy külföldi vagy neves magyar fellépővel várjuk a szórakozni vágyókat.

Egy hely, két lokáció: a télen is funkcionáló kerthelyiség, valamint a nyugati világot idéző hip hop bisztró a külföldi és magyar vendégek méltán népszerű klubja több mint 5 éve.

Hello Baby

Palotahomlokzat, erkélysor, kőbábos korlát és monumentális gömbök. Izgalmasan hangzik? Az Oktogonnál az Andrássy úti villa falai között vár a sejtelmes hangulatú Hello Baby bár két tánctérrel, 5 bárpulttal, profi személyzettel, nemzetközi fellépőkkel és változatos zenei felhozatallal!

Kasino

We play – U dance

Liget Club&Bar

Egy hely, ahol világszínvonalú fény- és hangtechnikával, igényes szórakozásra tervezett belső kialakítássál, és nem utolsó sorban Budapest legnagyobb bulijaival találkozhatsz. A Liget Club minden hétvégén megnyitja kapuit, hogy egy másik dimenzióba repítsen.

Morrison’s 2

A Morrison’s 2 a belváros legnagyobb és legszínesebb klubja! A nyugati pályaudvar és a Margit híd között található klub a város bármely pontjáról könnyen megközelíthető. 6 tánctérrel (igen, ez nem vicc!) És több zenei stílussal, karaoke-val, ingyenes asztalfoglalással, télen fűtött kerthelyiséggel várunk! Igazi teltházas bulik a hét minden napján! Kiemelt akcióink: vasárnap és hétfőn minden féláron, szerdán és csütörtökön pedig korlátlan italfogyaztás!

BRKLYN

Brooklyn a Kazinczy utcába költözött. Az a Brooklyn, ami Amerika olvasztótégelyeként mindenkit befogad és elfogad. Brooklyn, New York nyüzsgő városnegyede, tele élettel és értékekkel. Értékekkel, mint a sokszínűség, a nyitottság, a kreativitás, az inspiráció, a pezsgő élet vagy a streetfood.

Egy városrész, mely gyárnegyedekből lett szórakozóhelyekkel van tele. Az a városrész, amelynek lakossága olyan színes és változatos, mint talán semmilyen más városé a világon. Brooklyn itt van. Brklyn a Kazinczy utcában. Egy csepp Ímerika, egy csipetnyi színesség, de mindenekelőtt egy hely, ahol barátok közt vagy. A Brklyn, hasonlóan Brooklyn számtalan helye mellett, a Kazinczy utca ipari épületéből, trafóházából vált színvonalas bárrá. A Brklyn Budapest olvasztótégelye, ahol barátok azok is, akik az életben nagyon különböző utakon járnak. Brklyn itt barátokra találsz.

Lock

A Lock Budapest egyedülálló, exkluzív privátklubja, minden pénteken és szombaton a város legjobb bulijának színtere. Belépés csak klubtagok számára lehetséges, egy klubtag egy vendéget hozhat be magával ingyen. A lock klubkártya belépésre jogosít a világ számos további privátklubjába. A lock stratégiai partnere a Maserati. Klubtagjaink számára ingyen shuttle szolgáltatást nyújtunk.

Italkínálat: a legjobb koktélok és minőségi borok, hatalmas prémium szeszesital választék

ételek: a gasztronómiai kínálatot a Nobu biztosítja

Up! The Club

Dizájnos belső tér, modern kialakítás, barátságos közeg, két terem, különböző zenei stílusok és elképesztő hangulatú partik minden hétvégén – ez garantálja a tökéletes klubélményt, mindezt úgy, hogy egész Buda a lábaid előtt hever!

A fehérvári út kétségkívül legtrendibb negyedik emeletéről, az Up! The Clubról beszélünk, ahol az önfeledt bulizásra vágyó budai fiatalság nagy része megfordult már. Legendás partisorozatok és minden eddiginél erősebb dj-csapat emel fel a szórakozás fellegeibe, amiért érdemes elhagyni a fővárosi éjszaka pesti oldalát! Minden hétvégén pénteken és szombaton is tiéd az up!, ahol a változatos zenei felhozatal minden igényt kielégít.

Peaches and Cream

A 2007-ben útjára indult Peaches and Cream r’n’b partysorozat számára 2012 őszén elérkezett az idő, hogy több budapesti rezidencia és a vidék meghódítása után megnyissa első saját, önálló szórakozóhelyét, a Peaches and Cream Club-ot.

Grand

Budán valami nagyon grandiózus van kialakulóban, hogy visszategye a Duna szebbik oldalát a bulitérképre. A Kolosy tér környékére bécsi negyed néven lehelnek új életet az itt lévő bárok és szórakozóhelyek pionír szemléletű vezetői, és nem titkolt küldetésük, hogy az igazi klubélményre vágyók iránytűje Buda’s new hot spot mágneses erőterére álljon majd be.

A bécsi negyed egyik zászlóshajóját, a frissen nyílt grand-ot szuperklubként álmodták meg hazai és külföldi szakmai tapasztalatokkal felvértezett tulajdonosai, az eredmény pedig egy ténylegesen nyugati színvonalú szórakozóhely lett. A Grand a legmodernebb audiovizuális eszközök teljes tárházát vonultatja fel, mely nem hagyja kielégítetlenül egyetlen érzékszervünket sem. A több száz méteres led rendszer, a különleges vetítés- és fénytechnika és az itthon egyedülálló minőségű, a berlini berghainben is sokat bizonyított prémium hangrendszer az, amitől a grand élmény igazán grand total lesz.

Akvárium

Az Akváriumban mindenki megtalálja, amire vágyik: több koncertterem, magával ragadó hangulat, világszínvonalú hang- és fénytechnikai rendszer, kiváló étterem és rengeteg program kicsiknek, nagyoknak, szórakozni vágyóknak egyaránt.

Ha a nagybetűs budapesten akarod érezni magad, el kell jönnöd az akvárium klubba! A város talán legnagyobb kiülős helyén, a vidám forgatagban megtalálsz mindent, amitől egy terasz igazán jó: ördögi italokat és éteri étkeket, csillagos égboltot és eldugott romantikus zugokat… Ha mindez nem

lenne elég, a víz alá merülve rögtön a város legmasszívabb koncert- és partihelyszínén találod magad, ahol mindenki megfordult már, aki számít, nem beszélve a volt barról, ahová elbújhatsz, ha lemegy a nap.

Kraft

Egy hely, amiért Budapest partyközönségének legjava már régóta rajong. Erőteljes dizájn, erőtől duzzadó környezet, erős zenei felhozatal – ez néhány szóban a Kraft, a belváros egyik régóta méltán rajongott szórakozóhelye. Az ötödik kerületi zrínyi utcában található klubot impozáns környezet (dunában úszó fények, fényben úszó bazilika) és a pulzáló belváros veszik körbe, így szinte megkerülhetetlen az éjszaka nyughatatlan kalandorai számára. Az indusztriális sikket színes neoncsövekkel és energikus dizájnnal ötvöző klub ötcsillagos hang- és fénytechnikával mér csapást az érzékszervekre, hogy egész éjszaka a maximumon pörgessen.

