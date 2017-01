Szavazz a legjobb koncerthelyszínre! – Budapest Nightlife Awards

Január 30-ig te is eldöntheted, hogy melyik Budapest legjobb koncerthelyszíne. A Heineken Budapest Nightlife Award jelöltjeit mutatjuk most be, hogy kedvet csináljunk a szavazáshoz.

Kuplung

A Kuplung Budapest szórakozó negyedének szívében található, a Király utca 46. alatt. Előzőleg autószerelő műhelyként funkcionált, majd az elmúlt tizenegy év során évről évre átalakult a kor igényeinek megfelelően, így mára professzionális koncerthelyszínné vált. A klub 2004-ben nyitotta meg kapuit, így a legöregebb romkocsmák egyikeként működik, azonban dinamikusan fejlődve, folyamatosan alkalmazkodva épül-bővül újabb egységekkel.

Itt tudsz a Kuplungra szavazni.

Kobuci

A Kobuci nem más, mint kolbászos buci: pirított buci tészta, amelyen fokhagymás fűszeres tejföllel ágyazunk meg a pirított házi kolbásznak, majd mindezt paradicsom karikákkal és uborkakockákkal megszórjuk.

A kobuci kert első ízben 2005 nyarán, a kapolcsi Művészetek Völgye fesztivál keretein belül nyitotta meg kapuit. A folyamatos pozitív visszajelzések hatására 2008 nyarán már negyedszer, mint a Művészetek Völgye egyik hivatalos helyszíneként működhetett.

A Kobuci kert 2009 nyara óta Óbudán, a Fő tér 1. szám alatt található Zichy-kastély belső udvarán működik

Itt szavazhatsz a Kobucira.

Backstage Pub

Rockzene, koncertek, rendezvények: Backstage Pub.

Itt voksolhatsz a Bakstage Pubra.

Budapest Park

A Budapest Park 5 éve nyitotta meg a kapuit azért, hogy a zene, a kultúra és a művészet segítségével kiszakítsa vendégeit a hétköznapok valóságából.

Ez idő alatt a főváros és az ország első számú koncerthelyszínévé vált. Európa legnagyobb, egész nyáron át nyitva tartó szabadtéri szórakozóhelyeként rengeteg feltörekvő zenekarnak ad lehetőséget, minden évben világsztárokat csábít Budapestre, és ezzel alapvetően meghatározza a főváros nyári szezonjának programját. Színpadtechnikájának, méreteinek és sokszínűségének köszönhetően több százezer vendégnek ad örök élményt minden évben 0-80 éves korig.

Itt szavazhatsz a Budapest Parkra.

Akvárium Klub

Az Akváriumban mindenki megtalálja, amire vágyik: több koncertterem, magával ragadó hangulat, világszínvonalú hang- és fénytechnikai rendszer, kiváló étterem és rengeteg program kicsiknek, nagyoknak, szórakozni vágyóknak egyaránt.

Ha a nagybetűs Budapesten akarod érezni magad, el kell jönnöd az akvárium klubba! A város talán legnagyobb kiülős helyén, a vidám forgatagban megtalálsz mindent, amitől egy terasz igazán jó: ördögi italokat és éteri étkeket, csillagos égboltot és eldugott romantikus zugokat… Ha mindez nem lenne elég, a víz alá merülve rögtön a város legmasszívabb koncert- és partihelyszínén találod magad, ahol mindenki megfordult már, aki számít, nem beszélve a Volt barról, ahová elbújhatsz, ha lemegy a nap.

Itt szavazhatsz az Akvárium Klubra.

A38

A38: koncerthajó, kulturális központ és étterem.

Itt szavazhatsz az A38-ra.

Papp László Budapest Sportaréna

Szolgáltatások: akadálymentesített, kártyás fizetés, koncertek, DJ, élőzene.

Itt szavazhatsz a Papp László Sportarénára.

GMK

A Gozsdu Manó Klub éjszakai üzemének oldala ahol folyamatosan informálódhatsz a koncertek utáni programokról amik javarészt partykból, a partykat szervezők klub estjeikről és DJ-performanszokról szól.

Itt szavazhatsz a GMK-ra.

Humnia Bisztró

Music pub, koncertek, kiállítások, előadói estek – Humnia Bisztró.

Itt voksolhatsz a Humnia Bisztróra.

Dürer Kert

A Dürer Kert épületének hosszú és különös története még a 19. Század végére nyúlik vissza, amikor a francia sacre coeur apácák iskolát és nevelőintézetet nyitottak. A második világháború után az épületegyüttes pártfőiskola lett, amelynek úszómedencéjében Kádár János úszta le napi adagját, majd az épület 1989 után az ELTE-hez került. A néhai tornaterem, kápolna, előadóterem helyén 2008 óta Budapest egyik legmeghatározóbb és legkarakteresebb klubja, a Dürer Kert üzemel sikerrel. A klub profilja a rocktól, az indie-től a hiphopon át a különböző elektronikus zenei irányzatokig ível, ahol a magyar és a nemzetközi zenei élet reprezentánsai, kult figurái és friss arcai egyaránt megfordulnak. A Dürer Kert különböző befogadóképességű terei különböző méretű programok befogadására alkalmasak, míg a kerthelyiség a nyári időszakban közkedvelt terepe a kulturális, életmódbeli eseményeknek, irodalomtól filmvetítéseken át a különböző börzékig, de akár koncertekig.

Itt szavazhatsz a Dürer Kertre.

Barba Negra Music Club

A Barba Negra Music Club Buda legnagyobb és Budapest egyik kiváló, egyedi hangulatú koncerthelyszíne és zenei klubja, a város talán legszélesebb koncertprogramjával.

Itt tudsz szavazni a Barba Negra Music Clubra.

Ellátóház

Az Ellátóház Ellátó Kert Dob utcai testvére hasonló atmoszférával.

Itt szavazhatsz az Ellátóházra.