9 dolog, amit nem tudtál Ryan Goslingról

Oké, kezdjük azzal, amit már mindenki tud. A 74. Golden Globe-on hatalmasat tarolt Ryan Gosling és a La La Land, azaz a Kaliforniai álom. Annyira örülünk a szőke szépfiú sikerének, hogy kiástunk a múltjából 10 dolgot, amit eddig biztosan nem tudtál.

1. Már kiskorában is vonzotta a színpad. (Egyébként balettozott is, de nem bizonyult túl nagy tehetségnek, így ezzel inkább felhagyott. Szerencsére.)

2. Britney Spearsszel üvegezett! Igaz, még a régi Mickey Mouse Clubos időszakban, és a playback királynője szerint csókmentes volt a móka. A játék alatt a szűz Spears kislány csak egy fiút csókolt meg: Justin Timberlake-et. De oops, Timberlake többször is megvolt neki…

3. De Ryannek is van közös múltja Justin Timberlake-kel, pontosabban az énekes édesanyjával. Na, nem úgy. Mrs. Timberlake 6 hónapon keresztül volt Ryan hivatalos gyámja, amíg Gosling anyukájának Kanadában kellett tartózkodnia.

4. Hiába rajonganak érte a nők, a Szerelmünk lapjaiba pont azért válogatta be a rendező, mert szerinte Ryan nem volt eléggé jóképű és macsós.

5. Sok színésznek kellett már látványosan meghíznia egy szerep kedvéért. Ahogy Ryan Goslingnak is, akinek Komfortos mennyország kedvéért kellett magára kapni a kilókat. Olyan lelkesen tömte magába a szénhidrátot, hogy át is esett a ló túloldalára, végül 105 kilóra hízott, amiért a rendező alaposan megfeddte, és a szereptől is elesett.

6. A Drive- Gázt! című filmben Gosling autózsenit játszik. A színész ragaszkodott hozzá, hogy filmbéli kocsiját saját maga szerelje össze. Sőt, a Szerelmünk lapjai című film legvégén látható takaros kis asztalkát is ő készítette.

7. Egy szép napon, amikor a színész teleette magát marokkói finomságokkal, úgy döntött, nyit egy marokkói éttermet Beverly Hillsben. A Tagine végül csúfos bukás lett, anyagi csődbe lett a vége. Nem vicc, még a vízvezetékeket is neki kellett megszerelnie.



8. Majdnem ő lett a Backstreet Boys 6. tagja, ám végül Ryan elutasította a felkérést, mivel attól tartott, hogy a formáció túlságosan a New Kids on the Block fiúegyüttesre hajazott volna.

9. 2002-től és 2003-ig Sandra Bullockkal járt. Annak ellenére, hogy a színésznő 16 évvel idősebb nála, Ryan az egyik legjobb kapcsolataként emlegeti a Sandrával való románcát.