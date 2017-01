A kedvenc 2016-ban nyílt budapesti éttermeink

2016-ban sem éheztünk, hála azoknak az éttermeknek, amelyek tavaly nyíltak, és azonnal közel kerültek a szívünkhöz. Bár rengeteg kedvencünk van 2016-ból, lerövidítettük a listát a TOP5-re. Íme!

Deák St. Kitchen

Hogy tud egy hely egyszerre elegáns és vagány, szexi és romantikus, családias és kozmopolita is lenni? Pont úgy, ahogy a Deák St. Kitchen! A hely nem retten meg semmitől, minden ízbe belemeríti a fakanalát, és több nemzet konyhájából inspirálódnak menüjük összeállításakor. Egy hozzávalót azért semmiből sem hagynak ki: Budapest jellegzetes és utánozhatatlan esszenciáját, amitől minden ételük tapsot érdemel.

Gettó Gulyás

Az a szakács, aki a magyar gasztronómia ismert fogásait szeretné étlapjára tűzni, általában egyből azon kezd el gondolkozni, hogyan tudná megújítani őket. Pedig a magyar konyha klasszikus szereplőivel semmi gond sincs, úgy vannak jól, ahogy vannak. A Gettó Gulyásban is tudják ezt, és úgy tálalják elénk a jobbnál jobb pörkölteket, ahogy megszerettük őket – vagy annál egy picit még finomabban is!

Urban Tiger

Nehéz a kérdés: együnk vagy igyunk? Az Urban Tigerben mindkettőhöz kedvet kaphatunk, és mindkettőt érdemes is kipróbálnunk. Ételeik Kelet-Ázsia ízeit idézik, koktéljaik pedig a mennyországot. Az ételek szervírozását külön ki kell emelni, hiszen a terítékre kerülő fogások nemcsak finomak, de kisebbfajta designcsodáknak is felfoghatók, ami egyébként a hely berendezéséről is elmondható.

Fricska

Az alapanyagokon múlik minden, szokták a szakácsok mondani. A Fricska ezen a téren biztosra megy, ugyanis saját maguk készítik az ételekhez használt lekvárjaikat, befőtteket és a fogásokhoz felkínált kenyeret is. Maga a menü eléggé eklektikusra sikeredett, félig franciás, félig olaszos és egy picit magyaros is. Ebből az ízdzsungelből megszülető ételek egyediek, finomak és arra ösztönöztek minket, hogy mindenképpen megemlékezzünk róluk összeállításunkban.

Beszálló Food Bar

Az étkezést felfoghatjuk egy utazásként is, amibe érdemes beszállni. Főleg, ha a Beszállóról van szó. A Madách téren nyílt étkezde hangulatát össze sem lehet hasonlítani a többi budapesti hellyel – már emiatt megérdemlik, hogy felkerüljenek a listánkra. Bár, ami minket még jobban érdekel, az az étel, és ebben a tekintetben is derekasan helyt áll a Beszálló, ahol egy csipetnyi ázsiai ízvilág teszi igazán felejthetetlenné az élményt.