Mire számíthatunk 2017-ben techvonalon?

A jövő technológiájáról való értekezés sohasem egyszerű feladat, hiszen a téma tele van találgatásokkal, iparági pletykákkal. Ennek ellenére mi arra vállalkoztunk, hogy bepillantsunk a jövőbe, és iránymutatást adjunk nektek a lavinaként zúduló információs dömpingben. Nézzük, szerintünk melyek azok a várható újdonságok, amelyekre a következő évben érdemes lesz odafigyelni.

Drónok, hordozható eszközök, lenyűgöző személyi számítógépek, multimédiás rendszerek, retró eszközök újraélelmezései és a kreatív munkát segítő eszközök egészen széles skálája mellett, 2016-ban robbant be igazán a virtuális valóság témaköre is. Az úttörő Oculus Rift mellé beállt az HTC Vive, majd sorra jelentették be a gyártók saját virtuális valóság headsetjeiket, legutóbb éppen a Sony rukkolt elő egy ilyennel. Érdekes irányba mozdíthatja még a trendeket a nemrég piacra dobott Microsoft HoloLens, amely egyfajta kiterjesztett valóságot hoz létre, amelyben kényelmesen dolgozhatunk, kommunikálhatunk és szórakozhatunk.

Útban az okosotthon felé

Jól látszik, hogy a kibertér és a körülöttünk lévő világ összefonódása már nemcsak a sci-fi regények lapjain elevenedik meg, hanem egyre inkább a mindennapi életünk része. Minden a folytonos online lét, a teljes és permanens összekapcsoltság állapota felé tendál. Az okoseszközök térhódításával a következő évben még inkább elárasztanak majd bennünket a legkülönfélébb smart gépek. Egyre inkább elérhetővé válnak az internetre csatlakoztatott háztartási eszközök, melyek bár tartogatnak némi kockázatot, hasznos funkcióikkal mégis nagyban megkönnyítik majd mindennapjainkat.

Gamer az egész világ

A másik megfigyelhető trend a gamerek a gaming szubkultúrából való kitörése és a mainstream narratíva részévé válása. A gamerek ma már nem csupán antiszociális fiatalok, akik együtt járnak a matekszakköre. A játékok átszövik az életünket, játékossá lett a sarki kisbolt eladójától kezdve a hivatalnokon át a topmenedzserig mindenki. Széles társadalmi rétegek hétköznapi szokása lett a videojáték, sokhelyütt a család minden tagja együtt játszik, és felnőni látszik az a generáció, akinek ez olyan természetes jelenség, mint egykor a tévézés volt. Ennek okán egyre több háztartás nappalijába gyűrűztek be a játékkonzolok is.

Főnixmadár a konzolok piacán

A hajlított kijelzők kegyeiért – a 4-8K-s megjelenítők irányába haladva – eddig két nagy játékkonzolgyártó cég versengett, akik a piacot uralták. A Sony és a Microsoft. Ez azonban nem mindig volt így. A 80-as évek fényesen tündöklő csillaga még a Nintendo volt, ám az utóbbi időben nem teljesített túl fényesen, ami az otthoni szórakoztató gépeket illeti. Most viszont úgy tűnik, a japán cég visszanyerheti régi, kitüntetett pozícióját a sokévnyi sereghajtás után. A tervek szerint márciusban érkezik a legújabb, Switch névre keresztelt masinájuk, amely egy különleges átmenetet képez az otthoni játékgépek és a kézikonzolok között. TV-re kötve nagy felbontásban élvezhetjük kedvenc programjainkat, míg ha útra kelünk, a kontrollerbe szerelt kijelzőnek köszönhetően magunkkal vihetjük az élményt.

Szerző: Sipos Bence