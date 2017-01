15 film, amit remegve várunk 2017-ben

Az izgalomtól az érzelmekig, a körömrágástól a zsebkendő-telesírásig: megmutatjuk, melyik az a 15 film, amit muszáj látnod 2017-ben.

Január

Széttörve

M. Night Shyamalan a kilencvenes évek egyik legnagyobb filmes reménysége volt, sorozatban szállította a jobbnál jobb, kimért tempójú, fejbekólintós csavarokkal dolgozó filmjeit (Hatodik érzék, A sebezhetetlen, Jelek), egyes médiumok odáig merészkedtek, hogy az indiai író-rendezőt a következő Spielbergként aposztrofálták. Aztán A falu környékén valami eltört benne, és olyan szennyekkel árasztott el minket, mint Az utolsó léghajlító és A Föld után. Tavalyi, A látogatás nevet viselő horrorjával úgy néz ki Shyamalannak sikerült visszatérnie a helyes útra, úgyhogy a James McAvoy főszereplésével készült tudathasadásos thriller, a Széttörve januári premierjét őszinte izgatottsággal várjuk.

Február

John Wick 2

2014 legjobb amerikai akciófilmje nem volt több egy feltüzelt, letisztult B kategóriás mozinál, a műfaj kliséit azonban tökéletes szakértelemmel sorakoztatta egymás mellé, a cselekmény dinamikáját mindenek fölé helyezve. A folytatásban a nyugdíjaslétbe visszavonult Wicknek újra munkába kell állnia, miután megtudja, hogy régi kollégája, akinek segítéséhez eskü köti, egy titkos nemzetközi bérgyilkos-szervezet fölött tervezi átvenni az irányítást Rómában.

Március

Páncélba zárt szellem

Az 1995-ös japán kultuszrajzfilm élőszereplős adaptációjában, a negyedik világháború után játszódó Páncélba zárt szellemben Scarlett Johansson játssza Kuszanagi Motoko kiborg őrnagyot, aki partnerével, a szinte minden testrészében mechanikus, de még mindig inkább emberként funkcionáló Batóval karöltve (őt a dán Pilou Asbaek alakítja) próbálja meg levadászni a Bábjátékos néven futó hackert, aki a mindent átható hálózaton keresztül képes átvenni az irányítást az emberek elméje fölött. Hol végződik a mesterséges intelligencia és hol kezdődik az öntudat? Mi is az a “lélek”, és mi az élet értelme? Ezekre a kérdésekre kereshetjük majd a választ Motoko őrnaggyal vállvetve 2017 márciusában.

Kong: Koponya sziget

A 2014-es Godzilla spirituális folytatásának, valamint a következő Godzilla opusz felvezetésének szánt Kong: Koponya sziget a jól ismert óriásgorilla eredetsztoriját fogja modern, és az előzetes alapján rendkívül látványos köntösbe csomagolni. A vietnámi háború idején játszódó filmben egy csapat (a tagok között találjuk Tom Hiddlestonet, Brie Larsont, Samuel L. Jacksont és John Goodmant) elindul feltérképezni egy még ismeretlen csendes-óceáni szigetet, ám ott egy olyan borzalmasan idegen világ fogadja őket, amire a legvadabb rémálmaikban sem gondoltak volna.

Logan

Amikor évente két-három szuperhősös film járja be a világ mozijait, nagyon nehéz a 2607.-et is valódi lelkesedéssel várni, az X-men-filmek Farkasát minden valószínűség szerint utoljára a reflektorfénybe állító Logan azonban egy olyan libabőröztető előzetest kapott, hogy ötször újranéztük. Az Old Man Logan című képregény sztoriját alapul vevő, véresnek és komolynak ígért film egy olyan disztópikus jövőben játszódik, ahol a mutánsok már majdnem teljesen kipusztultak, és az öregedő, regenerálódási képességéből folyamatosan veszítő Loganre, és az alzheimeres Xavier professzorra van testálva a feladat, hogy megvédjék a Loganhez nagyon hasonló erőkkel rendelkező Laurát, az őt üldöző, és végső soron minden mutánst kiirtani akaró Hiénáktól.

Április

Halálos iramban 8.

A sokadik utolsó melóra újra összegyűlik a hollywoodi fenegyerekszcéna apraja-nagyja, hogy még magasabb sebességbe kapcsolva adjanak New York városának. A széria nyolcadik részében, ami a rablós-üldözős fókuszt kémfilmesre cseréli, Dwayne Johnson, Vin Diesel, Jason Statham és a nagyöreg Kurt Russell is visszatér, akikhez olyan színészek csatlakoznak, mint Helen Mirren, Scott Eastwood és Charlize Theron.

Május

A galaxis őrzői vol. 2.

Májusban egy másik képregény-adaptációt is köszönthetünk a mozikban, mégpedig a brutálisan friss, sziporkázó humorú, lehengerlő soundtrackkel támadó A galaxis őrzői második felvonását. A folytatásban Űrlord és csatlósai (a zöld bőrű vonzó űrlény Gamora, a metafórák réme Drax, a kedves facsemete Groot, és a mutáns mosómedve Mordály) újabb intergalaktikus kalandba bonyolódnak, aminek során talán kiderül, ki is Űrlord apja: Kurt Russel, vagy Sylvester Stallone?

Június

A múmia

Szegény Branden Fraserre rájár a rúd: nem elég, hogy kopaszodik, felesége is elhagyta, és asszonytartás címszó alatt kisemmizte, még A múmia remake főszerepét is lenyúlták előle, a tettes pedig nem más, mint a nála hét évvel idősebb Tom Cruise! Az íróként már rengeteg blockbustert jegyző Alex Kurtzman filmjében egy ősi királyné tér magához több évezredes sivatagmélyi álmából, hogy végzetét beteljesítse és az emberi elmével felfoghatatlan gonosz erőit rászabadítsa a világra – ehhez persze Tyler Coltnak (Cruise) és Dr. Jekyllnek (Russel Crowe) is lesz egy-két szava.

Július

Dunkirk

Három év szünet után újra visszatér Christopher Nolan, méghozzá egy második világháborús filmmel: dunkerque-i csata vérrel, golyózáporral és izgalommal teli napjai többek között Tom Hardy, Cillian Murphy, Mark Rylance és Kenneth Branagh előadásában kelnek életre, bemutatva a francia-brit szövetség katonáinak kétségbeesett harcát a német hadak ellen.

Valerian és az ezer bolygó városa

Luc Besson Az ötödik elem című filmje újkori sci-fi alapvetéssé érlelődött az évek során, több mint egy évtizednyi bohóckodás után a francia rendező visszatér a jövő világához, Valerian és Laureline, az intergalaktikus rendért felelős ügynökpáros egyik grandiózus kalandját elmesélve: legújabb küldetésük Alpha városába vezeti őket, a 17 milliós metropoliszba, ahol a világegyetem valamennyi intelligens faja képviseli magát. Az egyre csak növekvő megaváros hátterében azonban veszélyes erők munkálkodnak…

Augusztus

Alien: Covenant

A Prometheus pont azok számára okozta a legkomolyabb csalódást, akik a Ridley Scott által útjára indított Alien-széria legnagyobb rajongói voltak: talán épp emiatt nem vállal névközösséget a látványosnak látványos, ám minden más területen csúnyán pofára esős filmmel a folytatás. Az Alien: Covenant főszereplője a Prometheus expedíció egyetlen túlélője, David, aki egy távoli, veszélyes és sötét bolygón tengeti magányos napjait, mígnem a paradicsomi állapotokat remélő Covenant űrhajó csalódott legénysége rá nem talál, beindítva egy rájuk nézve halálos folyamatot.

Október

Szárnyas fejvadász 2049

Denis Villeneuve kanadai rendező Ridley Scott-tól veszi át a stafétabotot Magyarországon forgatott sci-fi-jével (amihez rögtön az nagy sikerű Érkezők befejezése után állt neki): a Philip K. Dick regényén alapuló 1982-es kultfilm neonoir látványvilágával, repülő gépjárműveivel és öntudatra ébredt androidjaival végzetesen beírta magát a popkultúrába, így hát Villeneuve igazán nehéz terhet vett a nyakába a folytatás megrendezésével. A sztoriról vajmi keveset tudni, a színészgárda viszont bőven ad okot a bizakodásra: a főbb szerepekben Ryan Gosling, Jared Leto, Robin Wright és Ana de Armas tündökölnek majd, de a jó öreg Harrison Ford is visszatér!

November

Az igazság ligája

Sokévnyi építkezés után végre a DC szuperhős csapata is megkapja saját filmjét, öt évvel a Marvel első Bosszúállók filmje után. Az igazság ligájában Superman önfeláldozó cselekedete után újra visszatér Bruce Wayne emberekbe vetett hite – épp jókor, a bolygó ugyanis most egy még nagyobb fenyegetéssel kényszerül szembenézni. Batman összeáll a Csodanővel, együtt pedig megpróbálnak összeverbuválni egy szuperhősökből álló csapatot (Villám, Aquaman és Cyborg), hogy felvegyék a harcot a halhatatlan, nagy erejű gonosszal, Steppenwolffal.

December

Star Wars VIII.

Ideje hozzászoknunk, hogy most egy jó darabig nem fog Star Wars-film nélkül elmúlni december hava: a Rian Johnson (Looper, Brick) rendezésében készülő folytatás rögtön a hetedik rész után veszi fel a fonalat, Luke és Rey találkozásával. A sztorit hatalmas titoktartás övezi, a film hangulatára pedig mindössze azokból az ízig-vérig háborús mozikból kiindulva következtethetünk, amiket a rendező osztott ki házi feladat gyanánt a forgatókönyvön dolgozó csapatnak: Szárnyaló bátorság, Az el nem küldött levél, Híd a Kwai folyón, Sanbiki no samurai.